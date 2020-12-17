YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Tepebaşı’nda ücretsiz atık toplama hizmeti

Tepebaşı’nda ücretsiz atık toplama hizmeti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.12.2020 15:48 | Son Güncelleme

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, temiz bir çevre için gerçekleştirdiği çalışmalara devam ederken, vatandaşların kül ve cüruf atıklarından tadilat atıklarına kadar her türlü atığı ücretsiz olarak topluyor.Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa’ya ulaşan vatandaşların, kül ve cüruf atıklarından, mobilya, ev eşyası ve tadilat atıklarına kadar her türlü atığı gelen talepler doğrultusunda evlerinden teslim alıyor.

Tepebaşı’nda ücretsiz atık toplama hizmeti

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, temiz bir çevre için gerçekleştirdiği çalışmalara devam ederken, vatandaşların kül ve cüruf atıklarından tadilat atıklarına kadar her türlü atığı ücretsiz olarak topluyor.
Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa’ya ulaşan vatandaşların, kül ve cüruf atıklarından, mobilya, ev eşyası ve tadilat atıklarına kadar her türlü atığı gelen talepler doğrultusunda evlerinden teslim alıyor. Ekipler kül ve cüruf atıklarını her gün, mobilya ve ev eşyası atıklarını çarşamba günleri ve 5 çuvala kadar ücretsiz olmak üzere 50 çuvala kadar olan tadilat atıklarını da salı ve çarşamba günleri topluyor. Temizlik hizmetlerinden faydalanmak ve konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa’ya ulaşabiliyor.
Öte yandan yetkililer, vatandaşlardan kül ve cüruf atıklarını uygun tenekeler içerisinde çıkartmalarını isterken, konteynır uygulamasının yapıldığı mahallelerde de çöplerin konteynırların kenarlarına değil, içerisine atılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Tepebaşı’nda ücretsiz atık toplama hizmeti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Eskişehir Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:36
Sabah
08:06
Öğle
12:59
İkindi
15:21
Akşam
17:42
Yatsı
19:07
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.