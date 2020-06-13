Tepebaşı’nda üstyapı çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üstyapı çalışmaları kapsamında, kentin 13 ayrı noktasında yol ve kaldırım çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler 13 ayrı noktada çalışırken; Batıkent Mahallesi Çarşı sokak paralelinde açılan yeni yola malzeme serimi, Boyacıoğlu Mahallesi’nde yeni açılan yolların stabilize edilmesi, Bahçelievler Mahallesi Barışhan, Barışsever ve Mertcan Sokak’ta asfalt yama, Bahçelievler Mahallesi Onarıcı Sokak’ta bordür döşeme, Bahçelievler Mahallesi Balkantepe Sokak’ta oluk döşeme, Esentepe Mahallesi Egenur, Cemsultan ve Şerit Sokak’ta kilit taş döşeme, Şirintepe Mahallesi Volkan Sokak, Çamlıca Mahallesi Öner Sokak, İhsaniye Mahallesi Alanur Sokak ve Hacı Ali Bey Mahallesi Dumlu Sokak’ta kaldırım iyileştirme çalışması gerçekleştiriyor.

