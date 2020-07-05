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Tepebaşı’nda üstyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.07.2020 18:39 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol ve kaldırım iyileştirme çalışmaları, birçok noktada eş zamanlı olarak sürüyor.
Tepebaşı Belediyesi kentin üstyapısını daha iyi noktalara taşımak için yaptığı çalışmaları aralıksız şekilde sürdürüyor. Ekiplerin eş zamanlı olarak birçok noktada yaptığı çalışmalar kapsamında; Hayriye Mahallesi Felahiye Sokak, Güllük Mahallesi Baysal, Havlucu ve Kiraz Sokak, Yenibağlar Mahallesi Martı Sokak, Sazova Mahallesi Karataş Sokak, Zafer Mahallesi Akarbaşı ve Uçar Sokak’ta asfalt yama çalışması sürüyor.

‘İlçenin birçok noktasında kilit taş ve kaldırım çalışmaları sürüyor’
Ekiplerin kilit taş ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiği noktalar arasında ise, Batıkent Mahallesi Akçengel ve Atış Sokak, Esentepe Mahallesi Çamlıca Sokak ve Yeşilmeydan Caddesi, Zafer Mahallesi Akarbaşı ve Uçar Sokak, Sütlüce Mahallesi Pazarlı Sokak, Zincirlikuyu Mahallesi İlknur Sokak, Güllük Mahallesi Bacı, Bereket ve Havlucu Sokak, Yeşiltepe Mahallesi Bekik Sokak, ile Şirintepe Mahallesi Narçiçeği, Kirazbakan Sokak yer alıyor.

‘Yol iyileştirme çalışmaları devam ediyor’
Ayrıca üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da devam ediyor. Ekipler bu kapsamda Sakintepe, Satılmışoğlu, Aşağı Söğütönü ve Zafer Mahallesi’nde çalışıyor. Aşağı Söğütönü Mahallesi’nde 1536’ncı Sokak ile 1525’inci Sokak arasına açılan yeni yolun çalışmalarını da sürdürüyor.
Öte yandan Tepebaşı sakinleri gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirtirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de Fen İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarının, belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini bildirdi.

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