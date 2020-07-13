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Tepebaşı’nın yüzücüleri antrenmanlara başlıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.07.2020 17:09 | Son Güncelleme

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlemeleri yapılan Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’nde antrenmanlarına başlıyor.Tepebaşı Belediyesi’nin uluslararası Leeds sertifikalı çevreci binası, yeni normalleşme süreciyle birlikte tüm hijyen tedbirlerini alarak yüzücülere ev sahipliği yapacak.

Tepebaşı’nın yüzücüleri antrenmanlara başlıyor

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlemeleri yapılan Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’nde antrenmanlarına başlıyor.
Tepebaşı Belediyesi’nin uluslararası Leeds sertifikalı çevreci binası, yeni normalleşme süreciyle birlikte tüm hijyen tedbirlerini alarak yüzücülere ev sahipliği yapacak. Her yıl Tepebaşı’nı ve Eskişehir’i, bölge ve Türkiye şampiyonalarında başarı ile temsil eden Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında yayımlanan yönetmeliklere göre düzenlemelerin yapıldığı merkezde, 14 Temmuz Salı günü itibariyle yeniden antrenmanlarına başlıyor.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kulüp sporcularının antrenmanlarıyla birlikte pandemi sürecinde çalışmalara katılamayan merkeze kayıtlı yetişkin üyelerin telafi derslerinin de başlayacağını belirtirken, telafi dersleri bitene kadar yeni kayıt alınmayacağını duyurdu.

Tepebaşı’nın yüzücüleri antrenmanlara başlıyor

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Tepebasi
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Berkan Eczanesi
Odunpazari
Şener Eczanesi
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