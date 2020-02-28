Tepeli Pelikan tür eylem planı platform komisyonu inceleme yaptı

Tür koruma eylem planı kapsamında; ahşap yapay platformların Dilek yarımadası Menderes Deltası Milli parkı Karina Dalyan’ında hangi adalara kurulacağıyla ilgili kurulan Komisyon bugün yer tespiti için bir inceleme yaptı.

Kurulan Komisyonda Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü, Dilek yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli parkı’ndan Mühendis Uğur Ulaşoğlu, Aydın DKMP il şube Müdürlüğü’nden Mühendis İstemihan M. Kahraman, Aydın Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü Tabiat varlıkları koruma kurulu Şubesi’nden Mühendis Erdal Daldal ve Ziraat Mühendisi H.Basri Özçakan, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, Dilek yarımadası Büyük Menderes deltası Milli parkı Orman Muhafaza memuru Harun Kaya ve Ekodosd Başkanı Bahattin Sürücü katıldı.

Yapılan komisyon incelemesi neticesinde, Dünya Doğayı koruma birliği (ıucn)’e göre, küresel ölçekte nt (near threatened

