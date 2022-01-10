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Terim gitti ama ruhu kaldı! Galatasaraylı futbolculardan duygu dolu mesajlar

10.01.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'in ayrılığı sonrası veda mesajları yayımladılar. İmalı paylaşımlarda bulunan bazı futbolcular için tehlike çanları da çalabilir... Özellikle Alpaslan Öztürk'ün ''İMPARATOR'' paylaşımı yapıp sonuna ünlem işareti koyması yönetimden bazı isimlerin tepkisi çekti. Yaptığı gönderiyi yorumlara kapatan Alplaslan için neler olacağı merak konusu oldu.

Terim gitti ama ruhu kaldı! Galatasaraylı futbolculardan duygu dolu mesajlar

Galatasaray'da futbolcular Fatih Terim'in ayrılığı sonrası açıklamalarda bulundu. Muslera, Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson gibi isimlerin başta olduğu paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Alpaslan Öztürk'ün imalı paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

MUSLERA: İMPARATOR FATİH TERİM

Kaptanlardan Fernando Muslera, "Bir resim bin kelime değerinde. İmparator Fatih Terim" ifadelerini kullanarak Fatih Terim'e veda etti.

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AANHOLT: PAHA BİÇİLEMEZ KATKILAR

Sarı - kırmızılıların sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt, Fatih Terim'le birlikte güldüğü bir fotoğrafı paylaştı ve "Birlikteliğimizin kısa sürmesine üzüldüm. Birlikte çalıştığımız zamanlarda Türkiye'deki kariyerime paha biçilemez katkınızdan dolayı müteşekkirim ve her zaman öyle kalacağım. Bundan sonraki yaşamınızda tüm güzellikler seninle olsun Fatih Hocam." ifadelerini kullandı.

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NELSSON: TEŞEKKÜRLER HOCAM

Victor Nelsson ise Fatih Terim'le el sıkıştığı fotoğrafı paylaşarak, "Teşekkürler hocam" notunu düştü.

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ALPASLAN ÖZTÜRK: İMPARATOR!

Alpaslan Öztürk'ün bu paylaşımı sosyal medyada tepkiyle karşılandı. İddiaya göre Galatasaray yönetiminin hoşuna gitmeyen bu paylaşım Alpaslan İçin ters tepebilir. Tecrübeli oyuncunun bu hamlesinin ardından kadro dışı kalabileceği bile konuşuluyor.

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KEREM AKTÜRKOĞLU

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Alpaslan Öztürk
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