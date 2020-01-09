Terör örgütüne katılmanın şifresi "Aslı'yı arıyorum, ben Kerem'im"

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki kamplarında 6 yıl kaldıktan sonra Van'da yaşayan ailesine telefonla ulaşarak pişman olduğunu ve örgütten kaçmak istediğini belirten, ailesinin ve emniyet güçlerinin girişimiyle ikna edilerek bir süre önce terör örgütünden kaçıp ailesine kavuşan V.İ. (21) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

"Kafede bilgisayar oyunu oynadığım sırada Birdal yanıma gelerek kendisiyle gelmem gerektiğini söyledi. Oyun salonundan uzaklaştıktan sonra içinde iki kişinin olduğu bir araca bindirdi. Bu araç beni Arnavutköy'deki 20 yaşlarında bir erkek şahsa teslim etti. Orada bir apartmana gittik, yemek ikram ettiler ve o gece orada kaldım. Sabah tanımadığım bir şahıs eve gelerek beni 200 metre ilerideki başka bir eve götürdü. Burada o şahıs kağıda bir not yazarak bantladıktan sonra bana verdi.

Bu notun pusula olduğunu düşünüyorum, bana göstermedi. 'Bu notu sakla, gittiğin yerdeki şahsa verirsin.' dedi, hatta 'Polise yakalanırsan bu kağıdı gösterme, yut.' dedi."

- "Kerem ile Aslı" şifresi

V.İ, daha sonra şahsın kendisini taksi ile otogara gönderdiğini, otobüs bileti alıp Diyarbakır'a gittiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Arnavutköy'de beni taksiye bindiren şahsın daha önceden bana tembihlediği şekilde Diyarbakır BDP il binasına gittim. Orada girişteki eşkalini ve ismini bilmediğim erkek bir görevliye daha önceden bana öğretildiği şekilde şifreli olarak 'Ben Aslı'yı arıyorum.' dedim. O da bana yukarı, gençlik odasına çıkmamı söyledi. Yukarı çıktığımda oradaki 30-35 yaşlarında esmer tenli erkek görevliye şifreli söz olan 'Ben Aslı'yı arıyorum.' dediğimde o da bana 'Aslı' olduğunu söyledi. Ben de ona diğer şifre cevabı 'Ben Kerem'im.' dedim. Bana oturmamı söyledi.