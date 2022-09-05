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Terörün gölgesinden kurtulan Cudi Dağı'nda ceylan varlığı artıyor

05.09.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı'nın eteklerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 2 yıl boyunca belirli aralıklarla bırakılan nesli tükenme tehdidi altındaki "gazella subgutturosa" türü ceylanların sayısı, yavrulama sonucu 90'dan 113'e yükseldi - Vali Osman Bilgin: - "Rakam arttığında çok ciddi bir yaşam döngüsü göreceğiz"

EKREM PAYAN/ FARUK KÜÇÜK - Şırnak'ta güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörün gölgesinden kurtulan Cudi Dağı'nda ceylan popülasyonu artıyor.

Geçmişte ceylanlara yuva olan ancak terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle hayvanların da zarar gördüğü Silopi ilçesindeki Cudi Dağı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce biyolojik çeşitliliğin artırılması amacıyla hayata geçirilen proje devam ediyor.

Bu kapsamda 2 yıl önce eylül ayında 50, geçen yılın ekim ayında da 40 "gazella subgutturosa" türü ceylan, güvenliğin tesis edildiği Cudi Dağı eteklerinde bulunan Üçağaç ve Gavita mezrasına bırakıldı.

Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndan getirilen 90 ceylan, Cudi Dağı bölgesine uyum sağladı.

Bölgedeki ceylan sayısı yavrulama sonucu yaklaşık 2 yılda 113'e ulaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri fotoğraf makinesi, dron, dürbün ve foto kapanla ceylanları takip ederken, çevre köylerdeki vatandaşların da sahip çıkmasıyla bölgedeki popülasyonun artması bekleniyor.

- "Ceylanları salarak yaşam alanı oluşturduk"

Şırnak Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine, ceylanların Cudi Dağı bölgesine adaptasyonunun sevindirici bir noktaya geldiğini belirtti.

Bölgenin güney yamacına 2 yıl içerisinde 90 ceylanın salındığını ifade eden Bilgin, "Sözde 'insan hakları', 'hayvan hakları', 'ormanların savunucusu' olduğunu iddia eden bölücü terör örgütü o bölgede hiçbir hayvanın yaşamasına müsaade etmedi. Ama çok şükür devletimiz her türlü tedbiri alarak, en üst düzeyde güvenliği sağladı. Hem insanlarla beraber orada festival yaptık hem de aynı bölgede ceylanları salarak yaşam alanı oluşturduk." dedi.

Bilgin, 2021 aralık ayında ceylanların sayımlarının yapıldığını dile getirerek, sayımda 23 yavru ceylan ile sayının arttığını gördüklerini söyledi.

Bu yıl aralık ayında da sayım yapılacağını, belki 23 yerine 40'lı rakamları konuşuyor olacaklarını kaydeden Bilgin, doğayı önemsediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Rakamlar arttığında çok ciddi bir yaşam döngüsünü göreceğiz. Ceylanların doğayla buluşmasının ardından çevre köylerdeki vatandaşlar da hayvanlara sahip çıktı. Sevgi ortamı oluşunca bir etkileşim söz konusu oluyor. Bu etkileşimle insanlar hayvanları savunuyor. Sayılarının arttığını, hiçbir ceylanın öldürülmediğini görüyoruz. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cudi Dağı bölgesinin milli park olması çalışmaları sürüyor. Bu tür çalışmaları daha verimli hale getireceğiz."

Avlanılması yasak olan türlere karşı duyarlı olunmasını isteyen Bilgin, doğanın el birliği ile korunması gerektiğini belirtti.

- "Köylüler olarak onlara sahip çıkıyoruz"

Üçağaç köyünde yaşayan Abdullah Mungan da (66) 40 yıl önce Cudi'de ceylanların var olduğunu ifade ederek, terör nedeniyle hayvanların yok olma tehlikesi yaşadığını söyledi.

2 yıl içerisinde doğaya salınan ceylanlar sayesinde bölgede hayvan hareketliliği oluştuğunu dile getiren Mungan, bundan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Mungan, "Araçla köye gidip gelirken ceylanların etrafta otladıklarını görmek çok büyük bir haz, mutluluk bizim için. Biz de köylüler olarak onlara sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Şırnak Silopi Cudi Dağı ceylan

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