YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Ters yönde ilerleyen sürücüye bin 339 lira ceza

Ters yönde ilerleyen sürücüye bin 339 lira ceza

08.01.2021 21:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ters yönde ilerleyen sürücüye bin 339 lira ceza

Karabük’te ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen minibüse bin 339 lira idari para cezası uygulandı.Karabük-Bartın karayolunda 78 S 0181 plakalı ISIZU marka minibüs ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdü.

Karabük’te ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen minibüse bin 339 lira idari para cezası uygulandı.
Karabük-Bartın karayolunda 78 S 0181 plakalı ISIZU marka minibüs ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları incelemelerde servis minibüsü olduğunu tespit ettiği aracın tescil plakasına bin 339 lira idari para cezası uyguladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı

Karabük Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:36
Sabah
08:08
Öğle
13:01
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:10
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Safranbolu İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni konsepti ile hizmet vermeye başladı

Safranbolu İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni konsepti ile hizmet vermeye başladı

Safranbolu TSO ve MEDİKAR arasında protokol

Safranbolu TSO ve MEDİKAR arasında protokol

Karabük’te 30 milyon 826 bin 338 TL yardım ödemesi yapıldı

Karabük’te 30 milyon 826 bin 338 TL yardım ödemesi yapıldı

Yeni yılın ilk meclis toplantısı gerçekleşti

Yeni yılın ilk meclis toplantısı gerçekleşti

KBÜ’de 615 bin saat uzaktan ders yapıldı

KBÜ’de 615 bin saat uzaktan ders yapıldı

"Akif’in İzinde Bir Gençlik Şiir Yarışması"

"Akif’in İzinde Bir Gençlik Şiir Yarışması"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.