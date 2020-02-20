YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı

Ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı

AYDIN HABERLERİ  | 20.02.2020 08:17 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü bir sürücü ters yönde seyretmek isteyince felaket kaçınılmaz oldu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü bir sürücü ters yönde seyretmek isteyince felaket kaçınılmaz oldu. Ters yönden seyreden araç ile kendi yolunda seyreden diğer aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 kişi de yaralandı. Savaş alanına dönen yolda, ekipler kaza yapan araçta sıkışan yaralıyı kurtarmak için uzun süre uğraş verdi.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.E. kontrolündeki 20 NL 953 plakalı otomobil, Kuşadası Devlet Hastanesi istikametinden ilçe otogarına seyir halindeyken karşı şeritten gelen M.G. yönetimindeki 01 ETK 69 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü U.E., ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu sıkıştığı araçtan çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Araçta sıkışan sürücü, “Ayağım çok acıyor” diye yarım saat inledi.
Kaza yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Kafa kafaya çarpışan otomobillerdeki M.G., O.Y., Z.G., F.İ., U.E. ve Savaş Sağır (36) yaralandı. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan U.E.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, diğer ağır yaralı Savaş Sağır’ın kalbi hastanede 5 defa durdu. 4 defa kalbi yeniden çalıştırılan Savaş Sağır hayata döndürülemedi.

Otomobilden kutu kutu alkol çıktı
U.E. kontrolündeki 20 NL 953 plakalı otomobili inceleyen polis ekipleri araçta açılmamış vaziyette çok miktarda alkol kutusu buldu. Ayrıca yapılan test sonucunda U.E.’nin 0.88 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazayı görüp olay yerine gelen vatandaşlar ise uzun süredir yapımı devam eden yolun bir an önce bitirilmesini istediler.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDaha önce adını duymadığınız ilginç meyvelerDaha önce adını duymadığınız ilginç meyveler
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor

Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor

Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Emekliler bir maaş promosyon istedi

Emekliler bir maaş promosyon istedi

Yardım tırları yola çıktı

Yardım tırları yola çıktı

Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

Aydın Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
06:26
Sabah
07:46
Öğle
13:27
İkindi
16:30
Akşam
18:58
Yatsı
20:14

Aydın Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Cengız Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Aydoğan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.