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Tescilli Köprübaşı çileğinin ekim alanı genişliyor

11.05.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da geçmişte yaygın şekilde tütün yetiştirilen Köprübaşı ilçesinde çilek üretim alanı 6 bin 500 dekara çıktı - Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk: - "İklimin serin gitmesinden dolayı meyvelerimiz bu sene biraz geç geldi ama meyve kalitesi ve rekoltemiz çok güzel"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'da geçmişte yaygın şekilde tütün üretilen Köprübaşı ilçesinde çilek yetiştirilen alanlar giderek genişliyor.

İlçede tütün üretilen bölgelerde son 10 yılda üreticiler çileğe ve zeytine yöneldi. Çilek ekilen tarım alanı büyüklüğü 6 bin 500 dekara, ortalama yıllık çilek üretimi ise 23 bin tona ulaştı.

İlçede yetiştirilen çilek, kendine has özellikleri dolayısıyla geçen yıl coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Tarım ve Orman Manisa İl Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine, Manisa'da en fazla çilek üretilen ilçenin Köprübaşı olduğunu ve üretimin her geçen yıl arttığını söyledi.

Bu sene çilekte don ya da dolu zararı olmadan hasat dönemine gelindiğini belirten Öztürk, "Köprübaşı'na has nefaseti içeren çilekler toplanmaya başlandı. İkliminin serin gitmesinden dolayı meyvelerimiz bu sene biraz geç geldi ama meyve kalitesi ve rekoltemiz hakikaten çok güzel. Çilekte bereketli bir sezon Manisa'yı ve Köprübaşı'nı bekliyor." dedi.

- "Çilek, bu toprakları çok sevdi"

Köprübaşı'nın geçmişte tütün üretimiyle ünlü olduğunu vurgulayan Öztürk, "Köprübaşı'nda tütün bölgeleri zeytin ve çileğe döndü. Köprübaşı'nda çileğin gelişimi, 10 yıla yakın bir periyotta gerçekleşti. Çilek, bu toprakları çok sevdi, hem iklim özelliği hem de toprak özelliği Köprübaşı'nda çileğin verimini yüksek, aromasını ve lezzetini farklı kılıyor." diye konuştu.

Üretici Halil İbrahim Topuz da 20 dönüme yakın arazide çilek yetiştirdiğini belirterek, "Memnunuz ancak bu sene üretim biraz geç kaldı, hava şartlarından dolayı. İnşallah daha iyi olur. Rabbim yağmur verirse biraz daha iyi olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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