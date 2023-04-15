Tetikçinin Oğlu'nun Huri'si Sezin Akbaşoğulları aşk geçmişiyle şoke etti! Yumruk yumruğa kavga...

Sezin Akbaşoğulları, Tetikçinin Oğlu dizisinde Huri Malik Karayurt karakterini canlandırıyor. Ünlü oyuncunun performansı kadar özel hayatı da yakından takip ediliyor. Akbaşoğulları'nın aşk geçmişi herkesi şaşırttı.

Bir dönem oyuncu Emre Karayel ile dolu dizgin aşk yaşayan Akbaşoğulları, evliliğin kıyısından dönmüştü. Ünlü oyuncu, Fırat Tanış ile de aşk yaşamıştı.

Geniş Aile dizisinin yayınlandığı dönemde yeni sezon çekimleri için aynı kanalda bulunan Emre Karayel ve Fırat Tanış'ın çekim öncesi karşılaşıp önce sözlü tartışma ardından da fiziksel bir tartışma yaşadıkları iddia edilmişti.

YUMRUK YUMRUĞA...

Herkesin gözü önünde başlayan tartışma bir anda fiziki saldırıya dönüştü. Kanalda bulunanlar tarafından ayrılan ikilinin tartışması sözlü olarak devam etti. İkili arasındaki tartışmanın neden başladığı konusunda bir bilgi bulunmasa da, tartışmanın nedeninin iki oyuncuyla da aşk yaşayan Sezin Akbaşoğulları olduğu tahmin edildi.

"DAHA DİŞİ OLUYOR"

Sezin Akbaşoğulları, Cesur ve Güzel dizisinde entrikalar kraliçesi Cahide’yi canlandırdığı dönemde yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

Başarılı oyuncu, “İçinde biraz entrika, zaaf olunca bence daha dişi oluyor o rol. Zaafsız ve çok mükemmel bir karakteri oynamak sıkıcı bir şey. Seyirciyi de sıkıyor” demiş ve bu tarz roller istediğinin altını çizmişti.





