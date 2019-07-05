Tevfik Altındağ, Adana Demirspor'da

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Giresunspor forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ, mavi-lacivertli ekiple 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Tevfik Altındağ, imzasının ardından kulübün Adana’daki yeni sezon hazırlıklarına katıldı.
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