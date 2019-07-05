SPOR

Tevfik Altındağ, Adana Demirspor'da

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 05.07.2019 17:55 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ’ı kadrosuna kattı.

Tevfik Altındağ, Adana Demirspor'da

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Giresunspor forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ, mavi-lacivertli ekiple 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tevfik Altındağ, imzasının ardından kulübün Adana’daki yeni sezon hazırlıklarına katıldı.


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adana demirspor

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