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TFF 1. Lig’in en değerli takımı Bursaspor

15.08.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor, 14 milyon 600 bin Euro ile TFF 1. Lig’in piyasa değeri en yüksek takımı oldu. Yeşil-beyazlıların en değerli oyuncusu ise 1 milyon 800 bin Euro'luk bonservis bedeliyle Tim Matavz oldu.

TFF 1. Lig’in en değerli takımı Bursaspor

Transfer tahtasını açamadığı dönemde TFF 1. Lig’in en zayıf ekipleri arasında gösterilen Bursaspor, bu sezon piyasa değeri en yüksek takım haline geldi. Yaptığı transferlerle dikkat çeken yeşil-beyazlı kulüp, Transfermarkt’ın verilerine göre 14 milyon 600 bin Euro’luk piyasa değeri ile rakiplerinin tümünü geride bıraktı.

EN DEĞERLİSİ TİM MATAVZ

Bursaspor’u, Samsunspor (12.2 milyon Euro), Manisa FK (9.5 milyon Euro) ve İstanbulspor (8.6 milyon Euro) takip etti. Yeşil-beyazlı takımın en değerli ismi ise yeni transferi Tim Matavz oldu. Sloven oyuncunun piyasa değeri 1 milyon 800 bin Euro olarak belirlendi. Golcü oyuncuyu takım içinde Massimo Bruno (1.5 milyon Euro), Emirhan Aydoğan (875 bin Euro) ve Batuhan Kör (850 bin Euro) takip etti.

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