TFF 1. Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 2. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligin 2. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Yılport Samsunspor-Balıkesirspor: Alper Çetin

21 Ağustos Cumartesi:

17.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: Davut Dakul Çelik

21.45 Adanaspor-Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu

21.45 Altınordu-Tuzlaspor: Alper Akarsu

22 Ağustos Pazar:

17.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor: Çağdaş Altay

17.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor: Burak Pakkan

19.15 MKE Ankaragücü-Kocaelispor: Turgut Doman

21.45 Manisa-Denizlispor: Yiğit Arslan

23 Ağustos Pazartesi:

20.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Kutluhan Bilgiç ​​​​​​​



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