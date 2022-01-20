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TFF, 1989’da kazada hayatını kaybeden Samsunsporluları andı

20.01.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, 1989’da kazada hayatını kaybeden Samsunsporluları andı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken yaşadığı trafik kazasının yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

TFF'den paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Samsunspor futbol takımının 20 Ocak 1989’da Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve şoför Asım Özkan'ı saygı ve rahmetle anıyoruz. Türk futbolunu yasa boğan, kırmızı-beyazın yanına siyahın eklendiği elim kazanın 33. yılında Samsunspor camiasının derin acısını bir kez daha yürekten paylaşıyoruz."

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