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TFF 2. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük ile Sakaryaspor karşılaşacak

FUTBOL HABERLERİ  | 21.05.2019 18:30 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçlarında Sakaryaspor, Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı; Fatih Karagümrük ise Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yendi ve bu iki takım adlarını finale yazdırdı. Sakaryaspor - Fatih Karagümrük finali, 28 Mayıs Salı günü oynanacak.

TFF 2. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük ile Sakaryaspor karşılaşacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off yarı finalinde Fatih Karagümrük, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek finale yükseldi.

Vefa Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 14. dakikada Erkan Zengin'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 43. dakikasında Çağrı Ortakaya, farkı 2'ye çıkarırken, ilk yarı Fatih Karagümrük'ün 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda skorda değişiklik olmadı ve Fatih Karagümrük sahadan 2-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

TFF 2. Lig'de Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasındaki play-off finali, 28 Mayıs Salı günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, final karşılaşmasının hangi statta oynanacağını daha sonra açıklayacak.

SAKARYASPOR SARIYER'İ GEÇTİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off yarı finalinde Sakaryaspor, 4-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Sarıyer ile 0-0 berabere kalarak finale yükseldi.

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan karşılaşma, başladığı gibi golsüz sona erdi.

Müsabakanın 66. dakikasında Sarıyer'de Nuri Fatih Aydın, kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken, ev sahibi ekip maçı 10 kişi tamamladı.

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Fatih Karagümrük Sakaryaspor tff 2. lig

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