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TFF başkanlığı için 5 aday var!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.05.2019 18:11 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu için adaylık başvurusunda bulunan isimler belli oldu.

TFF başkanlığı için 5 aday var!

Türkiye Futbol Federasyonunun 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulu öncesi başkan adayları belli oldu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, başkan adaylığı için 5 ismin başvuru yaptığı belirtildi.

Federasyon başkanlığı için, Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı'nın aday oldukları aktarıldı.

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tff nihat özdemir

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