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TFF başkanlık seçimi ne zaman? Tarih belli oldu! İşte TFF başkanlık seçimi tarihi

05.04.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçiminin gerçekleşeceği tarih merak ediliyor. Düzenlenecek olan ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı da gerçekleşecek. Peki TFF başkanlık seçimi ne zaman? İşte açıklanan tarih...

TFF başkanlık seçimi ne zaman? Tarih belli oldu! İşte TFF başkanlık seçimi tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı yakın süreçte seçilecek. TFF başkanlık seçimlerinin tarihi futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki TFF başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? İşte tarihi...

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

TFF başkanı 16 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da seçilmiş olacak. Nihat Özdemir'in istifasının sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanının belirleneceği tarih de belli oldu.

Alınan karara göre yeni TFF Başkanı'nın belirleneceği Olağanüstü Genel Kurul 16 Haziran'da Ankara'da gerçekleşecek. Nihat Özdemir, dün istifa kararı almış ve yerine vekaleten Başkan Vekili Servet Yardımcı göreve gelmişti.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Servet Yardımcı başkanlığında bugün toplantı yapmıştır.

Yönetim Kurulu toplantısında; TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00’da Ankara’da yapılması kararlaştırılmıştır.

Toplantıda Olağan Seçimli Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi ile birlikte Olağan Genel Kurul gerçekleştirilecektir.

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 17 Haziran 2022 Cuma günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."


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