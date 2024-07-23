TFF'de yeni yönetim kararını verdi! Hamit Altıntop'un yerine gelen isim belli oldu

İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki Türkiye Futbol Federasyonu'nda A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetici belli oldu.
Hacıosmanoğlu yönetimi, eski TFF yönetiminde Hamit Altıntop'un üstlendiği A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetici olarak Ceyhun Kazancı görevlendirildi.
Ceyhun Kazancı, son olarak Beşiktaş'ta sportif direktör olarak görev yapmıştı.
TFF'de yönetim kurulu üyelerinden bazılarının görevleri şöyle;
Mecnun Otyakmaz / Başkan Vekili
Bayram Saral / Başkan Vekili
Ceyhun Kazancı / Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici
Ural Aküzüm / Alt Liglerden Sorumlu Yönetici