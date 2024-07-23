SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. TFF'de yeni yönetim kararını verdi! Hamit Altıntop'un yerine gelen isim belli oldu

TFF'de yeni yönetim kararını verdi! Hamit Altıntop'un yerine gelen isim belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.07.2024 07:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu'nda daha önce Hamit Altıntop'un üstlendiği A Milli Takım Sorumlusu olarak göreve Ceyhun Kazancı getirildi. İşte detaylar...

TFF'de yeni yönetim kararını verdi! Hamit Altıntop'un yerine gelen isim belli oldu

İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki Türkiye Futbol Federasyonu'nda A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetici belli oldu.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

ALTINTOP'UN GÖREVİNE KAZANCI

a-milli-takimdan-sorumlu-yonetici-hamit-altintop-gitti-yerine-ceyhun-kazanci-geldi-bbs0

Hacıosmanoğlu yönetimi, eski TFF yönetiminde Hamit Altıntop'un üstlendiği A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetici olarak Ceyhun Kazancı görevlendirildi.

Ceyhun Kazancı, son olarak Beşiktaş'ta sportif direktör olarak görev yapmıştı.

TFF'de yönetim kurulu üyelerinden bazılarının görevleri şöyle;

Mecnun Otyakmaz / Başkan Vekili

Bayram Saral / Başkan Vekili

Ceyhun Kazancı / Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici

Ural Aküzüm / Alt Liglerden Sorumlu Yönetici

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Barış Alper imzayı attı, eşyalarını toplamak için Türkiye'ye geldi!Barış Alper imzayı attı, eşyalarını toplamak için Türkiye'ye geldi!
Anahtar Kelimeler:
Hamit Altıntop son dakika milli takım tff
En Çok Okunan Haberler
İzmir’deki elektrik faciasında çok konuşulacak itiraf!

İzmir’deki elektrik faciasında çok konuşulacak itiraf!

TFF'den yabancı kuralı sonrası bir hamle daha!

TFF'den yabancı kuralı sonrası bir hamle daha!

Hamit Altıntop'un yerine gelen isim belli oldu!

Hamit Altıntop'un yerine gelen isim belli oldu!

Mourinho'dan yarın oynanacak Lugano maçı öncesi rakibe gözdağı!

Mourinho'dan yarın oynanacak Lugano maçı öncesi rakibe gözdağı!

Bursaspor taraftarından anlamlı hareket!

Bursaspor taraftarından anlamlı hareket!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı seri!" Outdoor tutkunlarının favorisi...

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı seri!" Outdoor tutkunlarının favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.