TFF'den bir skandal daha! UEFA'ya sahte yazı göndermişler: Alanyaspor-Fenerbahçe maçında...

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) hakem camiasını yakından ilgilendiren yeni bir iddia gündeme geldi. UEFA Hakem Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski Hakem İşleri Müdürü Tayfur Özkan ve hakem Abdullah Bora Özkara hakkında suç duyurusunda bulundu. İşcan, kendi adına UEFA'ya gerçeğe aykırı bir elektronik posta gönderildiğini ve uluslararası görev almasının engellenmek istendiğini öne sürdü.

MAZERET KAYDI OLUŞTURDUĞUNU BELİRTTİ

Dilan Deniz Gökçek İşcan, 13 Mart 2022 tarihinde oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasındaki göreviyle ilgili 11 Mart'ta dilekçe verdiğini ve Futbol Yönetim Sistemi (FYS) üzerinden 11-20 Mart 2022 tarihlerini kapsayan mazeret kaydı oluşturduğunu ifade etti.

İşcan'ın iddiasına göre, dönemin MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan talimat alan eski Hakem İşleri Müdürü Tayfur Özkan, kendisi adına UEFA'ya gerçeği yansıtmayan bir e-posta gönderdi.

SAHTE E-POSTA GÖNDERMİŞLER

İşcan, gönderilen e-postada, “FIFA Hakem Gözlemcimiz Dilan Deniz Gökçek İşcan, 21 Mart 2022-3 Nisan 2022 tarihleri arasında müsait olmadığını tarafımıza bildirmiştir” ifadelerinin yer aldığını ileri sürdü.

Söz konusu mesajdan, tüm hazırlıklarını tamamlamasının ardından UEFA'dan gelen e-posta aracılığıyla haberdar olduğunu belirten İşcan, yaşananlar üzerine Tayfur Özkan ile iletişime geçerek tepkisini dile getirdiğini aktardı.

İŞCAN: BİLGİM VE RIZAM DIŞINDA HAREKET EDİLDİ

Olayın ardından MHK'nin UEFA'ya düzeltme mesajı gönderdiğini söyleyen İşcan, kendi bilgisi ve onayı olmadan mazeret oluşturulduğunu ve uluslararası görevinin engellenmek istendiğini savundu.

İşcan, yaşananlara ilişkin açıklamasında, “Özkan'ı arayıp tepki gösterdim. Daha sonra MHK, UEFA'ya düzeltme mesajı attı. Bu şekilde bilgim, onayım ve rızam dışında adıma sahte mazeret uydurularak uluslararası görevim engellenmek istenmiştir. Bu durum resmi belgede sahteciliktir” dedi.