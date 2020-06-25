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TFF'den flaş karar! TFF 2’nci Lig ve TFF 3’üncü Lig...

FUTBOL HABERLERİ  | 25.06.2020 20:35 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyon'u, TFF 2’nci Lig ve TFF 3’üncü Lig müsabakalarının 18 Temmuz'dan itibaren oynatılması kararını verdi.

TFF'den flaş karar! TFF 2’nci Lig ve TFF 3’üncü Lig...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen 2'nci ve 3'üncü ligde maçların 18 Temmuz'dan itibaren oynatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin toplantısını gerçekleştirmiştir. Toplantıda yönetim kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz'dan itibaren oynatılması kararını vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, her iki ligde kalan maçların programının en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
o zaman süper lig de ara verilsin.Ne mantık dışı bir uygulama
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