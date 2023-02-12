TFF'den Niğde Anadolu Futbol Kulübü'ne ret! Futbolcular tesislerden ayrıldı, teknik heyet evlerine döndü...

Niğde yönetimi TFF’ye bir mektup yolladı. OHAL bölgesi dışındaki ligden çekilme talepleri yeniden görüşülecek. Niğde Anadolu’nun son talebine ise TFF olumlu olarak dönmedi.

NİĞDE ANADOLU FK • SON DURUM

• Futbolcular şehirden ayrıldı.

• Teknik heyet şehirden ayrıldı.

• Tesisler kalıcı hasar gördü.

• Depremde camdan atlayan futbolcular oldu.

• Tesisin üzerine ağaç devrildi.

YENİ BİR GÖRÜŞME YAPILACAK

Bu taleplerin üzerine TFF yeniden bir görüşme yapmaya karar verdi. OHAL bölgesi dışındaki takımlar için şu an net karar vermeyen TFF'ye Niğde'den tepki var.

