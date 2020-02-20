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TFF'den Şampiyonlar Ligi finali paylaşımı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.02.2020 17:10 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, 100 gün sonra İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili paylaşımda bulundu.

TFF'den Şampiyonlar Ligi finali paylaşımı

TFF'nin Twitter hesabından İngilizce yapılan paylaşımda, "İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline 100 gün kaldı. Çok heyecanlanıyoruz. Sizce Türkiye'deki büyük finale kim çıkacak?" ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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