TFF'den Şampiyonlar Ligi finali paylaşımı

TFF'nin Twitter hesabından İngilizce yapılan paylaşımda, "İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline 100 gün kaldı. Çok heyecanlanıyoruz. Sizce Türkiye'deki büyük finale kim çıkacak?" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul'daki @ChampionsLeague finaline 1⃣0⃣0⃣ gün kaldı. Heyecanlanıyoruz. Sizce İstanbul'daki büyük maçı kim oynar? ????⚽???????????? #Istanbul20 #UCLF #UCL pic.twitter.com/h8nd3tMYBM— TFF (@TFF_Org) February 20, 2020
(AA)
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