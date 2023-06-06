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TFF'den seçim açıklaması! Tarih verildi

06.06.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, Olağan Seçimli Genel Kurul’un 22 Haziran Perşembe günü yapılacağını duyurdu.

TFF'den seçim açıklaması! Tarih verildi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde seçimle ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

22 HAZİRAN PERŞEMBE

"Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü gereğince, 01.06.2022-31.05.2023 dönemi ile ilgili olarak Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına, toplantı çağrı kararının ulusal günlük 1 gazete ile TFF internet sitesinden ilanına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantının 22.06.2023 günü saat 11:00’de, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 23.06.2023 günü saat 11:00’de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının, çoğunluk aranmaksızın 30.06.2023 tarihinde aynı saatte Ankara JW Marriott Oteli salonlarında yapılmasına, Genel Kurul işlemlerinin Kanun ve Statü hükümlerine uygun olarak ikmaline Türkiye Futbol Federasyonu’nun 22.05.2023 tarih ve 75 sayılı toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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