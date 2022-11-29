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TFF'den yabancı hakem kararı! Dünya Kupası dönüşü resmen hayata geçiyor

29.11.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk futbolunun yıllardır tartışma konusu olan hakemler için TFF'den flaş bir hamle geldi. Dünya Kupası'ndan sonra Spor Toto Süper Lig'de yabancı hakem dönemine resmen girilecek. TFF'nin aldığı karar sonrası VAR'da bulunan hakemler yabancı olacak. Böylece Türkiye'de ilk kez yabancı hakem devreye girmiş olacak.

TFF'den yabancı hakem kararı! Dünya Kupası dönüşü resmen hayata geçiyor

Spor Toto Süper Lig'de tarihi bir döneme giriliyor. Tartışma konusu olan Türk hakemleri için TFF'den flaş bir hamle geldi. Dünya Kupası dönüşünde devreye girecek bu karar Türkiye tarihine geçecek.

YABANCI HAKEM DÖNEMİ BAŞLIYOR

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Kulüpler Birliği Vakfı'nın geçtiğimiz hafta düzenlediği toplantıda konuşulan yabancı hakem konusu TFF'nin dikkatini çekti. Kulüpler Birliği'nin tavsiyesi, orta hakem dahil olmak üzere yabancı hakem getirilmesiydi. TFF ise bu anlayışa karşı çıkarak sadece VAR yönetiminin yabancı olması konusunda anlaşma sağladı.

DÜNYA KUPASI'NIN ARDINDAN BAŞLIYORLAR

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Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından liglere verilen ara da sona erecek. Maçların başlamasıyla birlikte VAR koltuğunda yabancı hakemler görev alacak. TFF'nin yaptığı bu devrim birçok kulübü mutlu etmiş durumda.

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