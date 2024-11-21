SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. TFF görüşmeye çağırdı! Vincenzo Montella takımdan gönderilebilir... Yerine adaylar bile belli oldu!

TFF görüşmeye çağırdı! Vincenzo Montella takımdan gönderilebilir... Yerine adaylar bile belli oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.11.2024 09:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımımızın Karadağ karşısında aldığı 3-1'lik yenilgi moralleri hayli bozarken, Teknik Direktör Montella en çok eleştirilen isimlerin başında geliyordu. Yaşanan bu durumun ardından TFF Montella'yı görüşmeye çağırdığı öğrenildi. İşte detaylar...

TFF görüşmeye çağırdı! Vincenzo Montella takımdan gönderilebilir... Yerine adaylar bile belli oldu!

Son oynanan Karadağ mücadelesinde alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası Vincenzo Montella eleştirilerin odağındaki isim olurken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun alınan bu sonucun ve gelen tepkilerin ardından harekete geçtiği öne sürüldü.

Buna göre; TFF, teknik heyet ile bir toplantı gerçekleştireceği gelen haberler arasında. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verilmesi ihtimali giderek artarken Türk futbol kamuoyu, milli takımın başına Türk bir teknik adamın getirilmesini talep ediyor.

19 MAÇTA 9 GALİBİYET...

vincenzo-montella

Vincenzo Montella, geçtiğimiz yıl Stefan Kuntz'dan boşalan koltuğa oturdu. 19 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Montella yönetimindeki Türkiye, 28 gol atarken 26 gol yedi. Montella'nın favori futbol sistemi olan forvetsiz oyun ise büyük eleştiri aldı. Son olarak Uluslar Ligi'nde Karadağ'a 3-1 mağlup olan Türkiye'nin performansı, teknik adam değişikliğini gündeme getirdi.

SİSTEMİ BEĞENİLMEDİ

1725660008021-1718659726497-152152125

Vincenzo Montella, Türk futbolunun geleneksel forvet ağırlıklı oyun yapısına karşı, kanat ve orta saha oyuncularından gol bulmaya yönelik bir sistem geliştirdi. Ancak bu yaklaşım, futbol yorumcuları ve taraftarlar tarafından verimsiz ve gerçekçi olmayan bir strateji olarak eleştirildi. Özellikle forvetsiz hücum hattı, büyük bir riski barındırıyordu.

İŞTE MONTELLA'NIN YERİNE ADAYLAR!

Screenshot_3

TFF'nin alacağı yeni karar merakla bekleniyor. Fatih Terim, Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman gibi deneyimli teknik adamlar, A Milli Takım için en güçlü adaylar arasında. Önümüzdeki günlerde, milli takımın başına kimin geçeceği netleşecek.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
son dakika milli takım montella tff
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan 'talimat verdim' diyerek duyurdu

Erdoğan 'talimat verdim' diyerek duyurdu

Emekli, memur maaşları ve asgari ücret Erdoğan'a soruldu!

Emekli, memur maaşları ve asgari ücret Erdoğan'a soruldu!

Icardi - Wanda Nara ilişkisinde yeni boyut! Galatasaraylı Icardi videoya çekip paylaştı! "Wanda Nara, evimin önünde durup 2 saat boyunca beni taciz etti"

Icardi - Wanda Nara ilişkisinde yeni boyut! Galatasaraylı Icardi videoya çekip paylaştı! "Wanda Nara, evimin önünde durup 2 saat boyunca beni taciz etti"

Sergen Yalçın'dan flaş Galatasaray iddiası! Sarı-kırmızılıların önümüzdeki 5 maçını değerlendirdi ve tahminde bulundu! "Galatasaray 5 maçı da..."

Sergen Yalçın'dan flaş Galatasaray iddiası! Sarı-kırmızılıların önümüzdeki 5 maçını değerlendirdi ve tahminde bulundu! "Galatasaray 5 maçı da..."

Galatasaray, Icardi'nin yerine Trabzonspor'un prensini alıyor! Kavuşamadıkları aşkı, Galatasaray kapıyor...

Galatasaray, Icardi'nin yerine Trabzonspor'un prensini alıyor! Kavuşamadıkları aşkı, Galatasaray kapıyor...

Mike Tyson maçı sonrası paraya para demiyor!

Mike Tyson maçı sonrası paraya para demiyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.