TFF görüşmeye çağırdı! Vincenzo Montella takımdan gönderilebilir... Yerine adaylar bile belli oldu!

Son oynanan Karadağ mücadelesinde alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası Vincenzo Montella eleştirilerin odağındaki isim olurken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun alınan bu sonucun ve gelen tepkilerin ardından harekete geçtiği öne sürüldü.

Buna göre; TFF, teknik heyet ile bir toplantı gerçekleştireceği gelen haberler arasında. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verilmesi ihtimali giderek artarken Türk futbol kamuoyu, milli takımın başına Türk bir teknik adamın getirilmesini talep ediyor.

19 MAÇTA 9 GALİBİYET...

Vincenzo Montella, geçtiğimiz yıl Stefan Kuntz'dan boşalan koltuğa oturdu. 19 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Montella yönetimindeki Türkiye, 28 gol atarken 26 gol yedi. Montella'nın favori futbol sistemi olan forvetsiz oyun ise büyük eleştiri aldı. Son olarak Uluslar Ligi'nde Karadağ'a 3-1 mağlup olan Türkiye'nin performansı, teknik adam değişikliğini gündeme getirdi.

SİSTEMİ BEĞENİLMEDİ

Vincenzo Montella, Türk futbolunun geleneksel forvet ağırlıklı oyun yapısına karşı, kanat ve orta saha oyuncularından gol bulmaya yönelik bir sistem geliştirdi. Ancak bu yaklaşım, futbol yorumcuları ve taraftarlar tarafından verimsiz ve gerçekçi olmayan bir strateji olarak eleştirildi. Özellikle forvetsiz hücum hattı, büyük bir riski barındırıyordu.

İŞTE MONTELLA'NIN YERİNE ADAYLAR!

TFF'nin alacağı yeni karar merakla bekleniyor. Fatih Terim, Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman gibi deneyimli teknik adamlar, A Milli Takım için en güçlü adaylar arasında. Önümüzdeki günlerde, milli takımın başına kimin geçeceği netleşecek.