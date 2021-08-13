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TFF maçlardan öncesi saygı duruşu yapılacağını açıkladı

13.08.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, sel felaketlerinde hayatını kaybedenler anısına Süper Lig ve TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak maçlardan önce saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

TFF maçlardan öncesi saygı duruşu yapılacağını açıkladı

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Kastamonu, Sinop ve Bartın illerimiz başta olmak üzere Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına, 13-16 Ağustos tarihleri arasında Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diler, sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

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