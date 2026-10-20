TFF resmen açıkladı! Milli Takımda Sergen Yalçın dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu, A Millî Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirildiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Türk futbolunun gündemindeki konuları değerlendirmiş ve aşağıdaki kararları almıştır:

Yönetim Kurulu kararıyla Sergen Yalçın, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmiştir.

Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesine ilişkin sürecin daha önce 13 Ocak tarihinde sonlandırılacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Yayın İhale Komisyonu'nun değerlendirmeleri neticesinde, ihale sürecinin öne alınarak 30 Kasım'da sonuçlandırılmasına karar verilmiştir.

Merkez Hakem Kurulu'nda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK Başkanlığı'na halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen kadın hakemlerden sorumlu eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir.

Futbol Disiplin Talimatı'nda, maç öncesinde ve maç sonrasında hakemler hakkında yapılan açıklamalara yönelik uygulanacak cezalara ilişkin özel bir düzenlemeye gidilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yer alan üyelerin görev ve sorumluluk alanları da aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Özbay'ın Süper Lig'den Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay'ın Ar-Ge, Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü'nün İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir'in Kulüp Lisans ve Mali İşlerden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray'ın A Millî Takım'dan Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz'ün 2. Lig, 3. Lig ve Amatör Liglerden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Uğur'un 1. Lig'den Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay'ın Genç, Kadın, Plaj ve Futsal Millî Takımlar Sorumluluğu görevini üstlenmesine karar verilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak alınan kararların Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamasını temenni eder, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz."

"HAYIR DEME LÜKSÜM YOKTU"

Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım’ın başına geçen Sergen Yalçın, 4 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Son olarak Beşiktaş’ı çalıştıran ve ardından futbol yorumculuğu yapan Yalçın, milli takım teknik direktörlüğüne ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Milli takım teknik direktörlüğünün her teknik adamın hayalini kurduğu bir görev olduğunu belirten Yalçın, ay-yıldızlı forma için her şeyin geride kaldığını vurguladı. Milli takımın kulüp takımlarının çok üzerinde bir konumda olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, teklifi geri çevirme şansı bulunmadığını söyledi.

“Hayır deme lüksüm yoktu. Ülke takımlarından çok daha üstte bir konumda milli takım.”

"MAAŞI BİLE KONUŞMADIM"

Sergen Yalçın, ''Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur. Maaşımı bile konuşmadım. Milli Takım söz konusu olduğunda maddiyatın bir önemi kalmıyor. Böyle bir durumda maddi konular ikinci planda kalır.” dedi.

"BELÇİKA, FRANSA MAÇLARI GEÇSİN DE ÖYLE BAŞLAYAYIM GÖREVE DEMEDİNİZ Mİ?"

Sergen Yalçın: "Demedim. Niye geçsin ki? Ne olacak? En fazla kaybederiz. Önemli olan kaybetmeyeceğin yerde kaybetmemek. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda kaybetme önemli olan o. Turnuvalara katılamazsak bize yarar verir."

"BERKE ÖZER KONUSUNU ÇÖZERİZ"

Sergen Yalçın, "Berke Özer ile ilgili daha önce bazı problemler oldu ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Bunlar genç çocuklar, hata yapabilirler. Çok zor olacağını düşünmüyorum. Konuşacağım Berke'yle. Gelecek tabii ki, neden gelmesin? Bir sorun çıkmaz. Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa, özür diler. Çözeriz." ifadelerini kullandı.