TFF resmen duyurdu! Yeni MHK Başkanı Anthony Taylor

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Anthony Taylor’ın getirildiğini duyurdu.

MHK’NİN YENİ BAŞKANI ANTHONY TAYLOR

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu’nda boşalan görevler için yapılan değerlendirmelerin ardından yeni atamaları kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor, MHK’nin yeni başkanı oldu.

MHK’DE ÜÇ YENİ ÜYE GÖREVLENDİRİLDİ

TFF’nin duyurusunda yalnızca başkanlık değişimi değil, kurulun yeni üyeleri de yer aldı. Buna göre kadın hakemlerden sorumlu eğitimci Alan Snoddy ile Igor Radojicic ve Barış Şimşek, Merkez Hakem Kurulu üyeliklerine getirildi.

TFF’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni görevlendirmelere ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Hakem Kurulu'nda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK Başkanlığı'na halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen kadın hakemlerden sorumlu eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir.”