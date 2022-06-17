TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 2. ayağı yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Kulüpler Arası Golf Turu'nun 2. ayağı yarın başlayacak.

TGF'den yapılan açıklamaya göre, Limak Ana sponsorluğunda yapılacak organizasyon TGF Silivri Golf Sahası'nda gerçekleştirilecek ve 19 Haziran Pazar günü sona erecek. Süper Tur'da 7, 1. Tur'da da 11 kulüp olmak üzere toplamda 18 takımın katılacağı turnuvada, 144 oyuncu sahaya çıkacak.

Süper Tur ve 1. Tur olarak iki farklı kategoride düzenlenecek organizasyon sonunda puanlar toplanacak ve bir genel klasman tablosu oluşturulacak. Son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım tur şampiyonu olacak.

TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 1. Ayak müsabakasının ardından Süper Tur'da Bodrum Golf Kulübü toplamda 861 net skorla birinci olarak 12 puanla ilk sırada yer alıyor.

