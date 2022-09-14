Thanasis Antetokounmpo: ''Güzel bir gelecek inşa ediyoruz''

EuroBasket 2022’nin favori ekiplerinden Yunanistan, çeyrek finalde ev sahibi Almanya’ya 107-96 mağlup oldu ve turnuvaya erken veda etti. Yunanistan Milli Takımı’nın oyuncularından Thanasis Antetokounmpo, maçın ardından Gazzetta.gr’ye açıklamalarda bulundu.

Almanya’nın kendilerinden daha iyi oynadığını ifade eden 30 yaşındaki Thanasis, geleceğe dair umutlu konuştu:

“Sahaya her şeyimizi koyduk ama Almanya bizden daha iyiydi, onları tebrik ederim. Böyle şeyler başınıza gelebiliyor. Attıkları her şutu soktular. Yapabileceğimiz bir şey yok, bu basketbol. Mazeret üretmeyeceğim. Fakat söylemek istediğim bir şey var. Burada koç Dimitris Itoudis’le birlikte güzel bir şey inşa ediyoruz. Anne, üzülme ağlamıyorum. Bizim de zamanımız gelecek. O yüzden bu son değil, yalnızca başlangıç. Hayal kırıklığı yok ama turnuvanın bitmesini istemedim. Bu takımı çok seviyoruz. Dünyanın dört bir yanından bizi destekleyen herkese teşekkürler.”

(Eurohoops)

