The Crown‘da Lady Diana'yı canlandıracak olan Emma Corrin'den vibratör itirafı

Netflix, The Crown'ın 4. sezonunda Lady Diana'nın da hikayeye dahil olacağını ve karaktere genç oyuncu Emma Corrin'in hayat vereceğini duyurmuştu.

Emma Corrin The Crown'ın dördüncü sezonuna katıldıktan sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Emma Corrin, tıpkı Prenses Diana gibi çantasında vibratör bulundurduğunu itiraf ederek gündem oldu.

24 yaşındaki oyuncu açıklamasında "Stresliyseniz ve gevşemeniz gerekiyorsa harika. Ayrıca bir ruj gibi görünüyor, bu yüzden, bilirsiniz, hoş ve ince. Çok rahatlatıcı" dedi.



Diana'nın koruması daha önce yaptığı açıklamada Lady Diana'nın gezilere giderken yanına vibratör aldığını açıklamıştı. Ayrıca vibratöre Le Gadget (becerikli alet) adını koyduklarını da söylemişti.

