MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. The Crown‘da Lady Diana'yı canlandıracak olan Emma Corrin'den vibratör itirafı

The Crown‘da Lady Diana'yı canlandıracak olan Emma Corrin'den vibratör itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 10:25 | Son Güncelleme

Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki yıllarına ve Britanya monarşisini ayakta tutmak için yaptıklarına ve yaşadıklarını anlatan Netflix dizisi The Crown‘un 4. sezonunda Lady Diana'yı canlandıracak olan Emma Corrin vibratör itirafıyla olay oldu.

The Crown‘da Lady Diana'yı canlandıracak olan Emma Corrin'den vibratör itirafı

Netflix, The Crown'ın 4. sezonunda Lady Diana'nın da hikayeye dahil olacağını ve karaktere genç oyuncu Emma Corrin'in hayat vereceğini duyurmuştu.

Emma Corrin The Crown'ın dördüncü sezonuna katıldıktan sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Emma Corrin, tıpkı Prenses Diana gibi çantasında vibratör bulundurduğunu itiraf ederek gündem oldu.

SPL5153425_033

24 yaşındaki oyuncu açıklamasında "Stresliyseniz ve gevşemeniz gerekiyorsa harika. Ayrıca bir ruj gibi görünüyor, bu yüzden, bilirsiniz, hoş ve ince. Çok rahatlatıcı" dedi.

SPL5121455_003
Diana'nın koruması daha önce yaptığı açıklamada Lady Diana'nın gezilere giderken yanına vibratör aldığını açıklamıştı. Ayrıca vibratöre Le Gadget (becerikli alet) adını koyduklarını da söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Sosyal medyanın diline düştü!
'Babayla baş başa kalınan bir günden''Babayla baş başa kalınan bir günden'
Eski yarışmacı yarışmaya dahil oldu! Eski yarışmacı yarışmaya dahil oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Türkiye'den AB'nin yaptırım kararına tepki
Türkiye'den AB'nin yaptırım kararına tepki
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Elleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçtı
Elleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçtı
ABD'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz cevabı
ABD'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz cevabı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuba Büyüküstün: Buna 'saf sevgi' deniyor
'Buna 'saf sevgi' deniyor'
Anıl Altan: Babayla baş başa kalınan bir günden
'Babayla baş başa kalınan bir günden'
Neslican Tay'ın hayatı film oluyor! Neslihan Atagül'e teklif gitti
Hayatı film oluyor! Başrolde...
Arif Verimli'den Kırmızı Oda yorumu! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
Megan Barton kız arkadaşlarıyla küvete girip...
Kız arkadaşlarıyla küvete girip...
Tayfun Demir Londra'da mı? Tayfun Demir'in baktığı hayvanlar ne olacak? Youtuber Tayfun Demir'in kanalından paylaşım yapıldı!
Tayfun Demir'in baktığı hayvanlara ne olacak?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.