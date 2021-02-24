The Walking Dead’de intikam zamanı! Yeni görüntüler geldi

Popüler zombi dizisi The Walking Dead 10. sezon kalan bölümler için heyecan dorukta. The Walking Dead dizisinin 10. sezon ekstra 6 bölümünün ilk bölümünden iki yeni sahne paylaşıldı.

THE WALKİNG DEAD DİZİSİNDE İNTİKAM ZAMANI

Paylaşılan sahneler onuncu sezon için duyurulan ekstra altı bölümün ilk bölümünden. Yani onuncu sezonun on yedinci bölümünden diyebiliriz. Sahneler baktığımızda ise Maggie'nin Negan'la yüzleşmesine çok az kaldığını ve zombili bir aksiyon sahnesi görüyoruz.

6 bölümlük bu mini sezon aslında onuncu sezonun devamı olacak ve hikayeyi on birinci sezona daha iyi bağlayacak. Bu 6 bölümün 28 Şubat'ta başlaması bekleniyor.

Dizinin final sezonu olan 11. sezon da bu yılın sonlarında yayınlanacak. Dizinin 10. sezon final bölümü hariç şu ana kadar yayınlanan tüm bölümleri ise Netflix'te bulunuyor.