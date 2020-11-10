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Thierry Henry'den Messi'yi eleştirenlere cevap

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.11.2020 08:06 | Son Güncelleme

Thierry Henry, eski takım arkadaşı Lionel Messi'ye performans eleştirisi yapılmasını saçma bulduğunu söyledi.

Thierry Henry'den Messi'yi eleştirenlere cevap

Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, Barcelona'da birlikte forma giydiği Lionel Messi'nin performansının eleştirilmesini saçma bulduğunu söyledi.

Henry, Messi'yi "canavar" olarak tanımlarken Arjantinli süperstarın futbol oynama arzusunun eleştirilmesini yorumladı. Thierry Henry konuşmasında, "Messi'nin futbola adanmışlığını sorgulamak çok saçma. Onun arzusundan emin olmayanları anlayamıyorum. Çünkü gün geldi benim de sahada yürüdüğüm zamanlar oldu. Bazen yorgun olursunuz veya isteksiz ya da beyninizi kontrol edemezsiniz. Bu çok normal" diye konuştu.

Sahada etkisiz görünmenin insani bir reaksiyon olabileceğini söyleyen Henry, "Messi bir canavar ve o oyundaysa futbolun tadını çıkarmaya çalışmalısınız. Yapamadığı şeyler hakkında şikayet etmeyi bırakmalısınız. Futbol sahasında ayağına pas almayı hak eden bir oyuncu varsa o da Messi'dir" sözlerini kullandı.

Şimdilerde 43 yaşında olan Thierry Henry, 3 yıl Barcelona'da Messi ile birlikte forma giymiş ve Katalan ekibiyle 2 Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kral Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu ve 1 UEFA Süper Kupası kaldırma başarısı göstermişti.

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