THSF Başkanı Kalaycı, ''AA Yılın Fotoğrafları'' oylamasına katıldı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkanı Mehmet Akif Kalaycı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Kalaycı, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Kalaycı, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal'', spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün"Renkli açılış" fotoğrafına oy verdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz