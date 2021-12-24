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THSF Başkanı Kalaycı, ''AA Yılın Fotoğrafları'' oylamasına katıldı

24.12.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THSF Başkanı Kalaycı, ''AA Yılın Fotoğrafları'' oylamasına katıldı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkanı Mehmet Akif Kalaycı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Kalaycı, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Kalaycı, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal'', spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün"Renkli açılış" fotoğrafına oy verdi.

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