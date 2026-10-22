Thun - Hajduk Split Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Thun Perşembe 22:00 Hajduk Split

Thun ile Hajduk Split, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Stockhorn Arena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Thun, UEFA Konferans Ligi'nde Hajduk Split ile önemli bir mücadeleye çıkıyor. Her iki takım da son haftalarda farklı formlar sergiledi.

Takımların güncel form bilgileri Thun tüm kulvarlar Twente 1-0 Thun UEFA Konferans Ligi M

Zurich 4-2 Thun İsviçre Süper Ligi M

Thun 2-0 Kriens Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Vaduz 1-2 Thun İsviçre Süper Ligi G

Thun 2-4 Servette İsviçre Süper Ligi M Hajduk Split tüm kulvarlar Hajduk Split 1-0 Varazdin Hırvatistan 1. Ligi G

Hajduk Split 2-1 Ajax UEFA Konferans Ligi G

Hajduk Split 2-1 Dinamo Zagreb Hırvatistan 1. Ligi G

Rijeka 3-0 Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi M

Hajduk Split 1-0 Slaven Belupo Hırvatistan 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Thun, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet elde ederken, 4 maçta mağlup oldu. Bu süreçte toplamda 8 gol atarken, 13 gol yedi. Hajduk Split ise son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Ayrıca, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet alarak dikkat çekti.

Eksik Oyuncular Thun 5 eksik Patrik Kristal Genis Montolio Marc Gutbub Mats Seiler Fabio Saiz Hajduk Split 3 eksik Roko Brajkovic Ivica Ivusic Luka Hodak

Thun kadrosunda Patrik Kristal (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Genis Montolio (Sakat - Diz Sakatlığı), Marc Gutbub (Sakat), Mats Seiler (Sakat) ve Fabio Saiz (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Hajduk Split kadrosunda Roko Brajkovic (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Ivica Ivusic (Sakat - Hasta) ve Luka Hodak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

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