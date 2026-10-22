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Thun - Hajduk Split Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Thun, UEFA Konferans Ligi'nde Hajduk Split ile karşılaşacak. Her iki takımın da form durumu ve eksik oyuncular merak ediliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Thun - Hajduk Split Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Konferans Ligi
Thun
Perşembe 22:00
22.10.2026
Hajduk Split
Stadyum: Stockhorn Arena

Thun ile Hajduk Split, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Stockhorn Arena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Thun, UEFA Konferans Ligi'nde Hajduk Split ile önemli bir mücadeleye çıkıyor. Her iki takım da son haftalarda farklı formlar sergiledi.

Takımların güncel form bilgileri
Thun

tüm kulvarlar

  • 15.10.2026 Twente 1-0 Thun UEFA Konferans Ligi M
  • 10.10.2026 Zurich 4-2 Thun İsviçre Süper Ligi M
  • 03.10.2026 Thun 2-0 Kriens Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 20.09.2026 Vaduz 1-2 Thun İsviçre Süper Ligi G
  • 16.09.2026 Thun 2-4 Servette İsviçre Süper Ligi M
Hajduk Split

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Hajduk Split 1-0 Varazdin Hırvatistan 1. Ligi G
  • 15.10.2026 Hajduk Split 2-1 Ajax UEFA Konferans Ligi G
  • 10.10.2026 Hajduk Split 2-1 Dinamo Zagreb Hırvatistan 1. Ligi G
  • 20.09.2026 Rijeka 3-0 Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi M
  • 13.09.2026 Hajduk Split 1-0 Slaven Belupo Hırvatistan 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Thun, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet elde ederken, 4 maçta mağlup oldu. Bu süreçte toplamda 8 gol atarken, 13 gol yedi. Hajduk Split ise son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Ayrıca, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet alarak dikkat çekti.

Eksik Oyuncular

Thun

5 eksik
Patrik Kristal Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Genis Montolio Sakat Diz Sakatlığı
Marc Gutbub Sakat
Mats Seiler Sakat
Fabio Saiz Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Hajduk Split

3 eksik
Roko Brajkovic Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Ivica Ivusic Sakat Hasta
Luka Hodak Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Thun kadrosunda Patrik Kristal (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Genis Montolio (Sakat - Diz Sakatlığı), Marc Gutbub (Sakat), Mats Seiler (Sakat) ve Fabio Saiz (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Hajduk Split kadrosunda Roko Brajkovic (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Ivica Ivusic (Sakat - Hasta) ve Luka Hodak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Thun - Hajduk Split maçı ne zaman?

22 Ekim 2026 tarihinde.

Thun - Hajduk Split maçı saat kaçta?

22:00'de.

Thun - Hajduk Split maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Thun - Hajduk Split maçında hangi oyuncular eksik?

Patrik Kristal, Genis Montolio, Marc Gutbub, Mats Seiler, Fabio Saiz, Roko Brajkovic, Ivica Ivusic, Luka Hodak.

Thun ve Hajduk Split'in ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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