Thun - Hajduk Split Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Thun ile Hajduk Split, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Stockhorn Arena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Thun, UEFA Konferans Ligi'nde Hajduk Split ile önemli bir mücadeleye çıkıyor. Her iki takım da son haftalarda farklı formlar sergiledi.
Thun, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet elde ederken, 4 maçta mağlup oldu. Bu süreçte toplamda 8 gol atarken, 13 gol yedi. Hajduk Split ise son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Ayrıca, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet alarak dikkat çekti.
Thun kadrosunda Patrik Kristal (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Genis Montolio (Sakat - Diz Sakatlığı), Marc Gutbub (Sakat), Mats Seiler (Sakat) ve Fabio Saiz (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Hajduk Split kadrosunda Roko Brajkovic (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Ivica Ivusic (Sakat - Hasta) ve Luka Hodak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
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