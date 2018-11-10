THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının ardından Real Madrid ve CSKA Moskova, namağlup unvanını sürdürdü. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta maçları tamamlandı.

Ligde bu sezon Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe ve Anadolu Efes haftayı galibiyetle kapatırken, Darüşşafaka Tekfen ise sahadan mağlup ayrıldı. İspanyol ekibi Real Madrid, deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX takımını 87-66, Rusya temsilcisi CSKA Moskova ise İtalya'da AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 90-85 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

İspanyol ekibi Baskonia'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 74-72 galip ayrılarak 5. galibiyetini aldı. Anadolu Efes, konuk olduğu İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını 94-90 mağlup ederek sahadan 4. kez galip ayrıldı. Almanya'da karşılaştığı Bayern Münih'e 116-70'lik skorla farklı mağlup olan Darüşşafaka Tekfen ise organizasyondaki 5. yenilgisini yaşadı.

SONUÇLAR

Bayern Münih (Almanya) - Darüşşafaka Tekfen: 116-70

Maccabi FOX (İsrail) - Real Madrid (İspanya): 66-87

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya): 85-90

Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Anadolu Efes: 90-94

Khimki (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya): 80-87

Buducnost VOLI (Karadağ) - Zalgiris (Litvanya): 60-72

Panathinaikos (Yunanistan) - Olympiakos (Yunanistan): 93-80

Baskonia (İspanya) - Fenerbahçe: 72-74

