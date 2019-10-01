THY Avrupa Ligi'nde rekor Real Madrid'de

Basketbolda 3 Ekim Perşembe günü başlayacak THY Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu öncesinde, İspanya temsilcisi Real Madrid en fazla kupa sevinci yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

Bir dönem Avrupa Şampiyon Kulüpler ve Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kupası isimleriyle oynanan ligde İspanyol ekip, 10 kezle en çok şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduruyor. Son olarak 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek 10. zaferini yaşayan Real Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldı. İspanyol ekibi diğer 8 zaferini ise 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 yılında elde etti.

CSKA MOSKOVA İKİNCİ SIRADA

Son şampiyon Rus temsilcisi CSKA Moskova, 8 şampiyonlukla Real Madrid'i takip etti. Geride kalan sezon finalde Anadolu Efes'i İspanya'nın Vitoria şehrinde 91-83 yenen Rus ekibi, 14 kez final oynadığı Avrupa Ligi'ni 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016 yıllarında da kazandı.

MACCABİ VE PANATHİNAİKOS'UN ALTIŞAR ŞAMPİYONLUĞU VAR

CSKA Moskova'yı altışar şampiyonlukla İsrail'in Maccabi ve Yunanistan'ın Panathinaikos takımları takip ediyor.