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THY Euroleague play-off serisinde ilk iki maçlar sona erdi

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 20.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

THY Euroleague play-off serisinde ilk iki maçlar sonunda saha avantajı elinde olan Fenerbahçe ve Anadolu Efes, rakiplerini 1 kez yenip, 1 kez de mağlup oldu. İki takım da 3. ve 4. müsabakaları deplasmanda oynayacak.

THY Euroleague play-off serisinde ilk iki maçlar sona erdi

THY Euroleague play-off serisinde ilk iki maçlar sona ererken, 3 takım saha avantajını kaybederken, 1 takım da deplasmana 2-0 ile gidecek. Normal sezon sıralamasından dolayı saha avantajı elinde bulunduran Türk takımları oynadıkları 2 karşılaşmadan 1’er galibiyet çıkardı.

Lig lideri Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda mücadele ettiği Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı ilk maçta 76-43 yenerken, ikinci maçta ise 82-80 mağlup oldu. Anadolu Efes de ilk müsabakada Sinan Erdem Spor Salonu’nda İspanyol temsilcisi Barcelona’yı 75-68 yenerken, ikinci karşılaşmada ise 74-72’lik skorla yenildi.

Bu turda en karlı ekip Real Madrid oldu. Madrid, İspanya’da karşı karşıya geldiği Yunan ekibi Panathinaikos’u iki maçta mağlup etmeyi başardı ve saha avantajını iyi kullandı.
3 galibiyete ulaşan ekipler İspanya’nın Vitoria Gasteiz şehrinde düzenlenecek Final Four’a adını yazdıracak. Play-Off heyecanı 23 Nisan Salı günü oynanacak maçlarla devam edecek.
THY Euroleague’de ilk maçlar sonunda play-offlardaki son durum şöyle:

Fenerbahçe Beko: 1 - Zalgiris Kanuas: 1

CSKA Moskova: 1 - Saski Baskonai: 1

Anadolu Efes: 1 - Barcelona Lassa: 1

Real Madrid: 2 - Panathinaikos: 0

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Anahtar Kelimeler:
THY Euroleague Fenebahçe Beko anadolu efes

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