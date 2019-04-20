THY Euroleague play-off serisinde ilk iki maçlar sona erdi

THY Euroleague play-off serisinde ilk iki maçlar sona ererken, 3 takım saha avantajını kaybederken, 1 takım da deplasmana 2-0 ile gidecek. Normal sezon sıralamasından dolayı saha avantajı elinde bulunduran Türk takımları oynadıkları 2 karşılaşmadan 1’er galibiyet çıkardı.
Lig lideri Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda mücadele ettiği Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı ilk maçta 76-43 yenerken, ikinci maçta ise 82-80 mağlup oldu. Anadolu Efes de ilk müsabakada Sinan Erdem Spor Salonu’nda İspanyol temsilcisi Barcelona’yı 75-68 yenerken, ikinci karşılaşmada ise 74-72’lik skorla yenildi.
Bu turda en karlı ekip Real Madrid oldu. Madrid, İspanya’da karşı karşıya geldiği Yunan ekibi Panathinaikos’u iki maçta mağlup etmeyi başardı ve saha avantajını iyi kullandı.
3 galibiyete ulaşan ekipler İspanya’nın Vitoria Gasteiz şehrinde düzenlenecek Final Four’a adını yazdıracak. Play-Off heyecanı 23 Nisan Salı günü oynanacak maçlarla devam edecek.
THY Euroleague’de ilk maçlar sonunda play-offlardaki son durum şöyle:
Fenerbahçe Beko: 1 - Zalgiris Kanuas: 1
CSKA Moskova: 1 - Saski Baskonai: 1
Anadolu Efes: 1 - Barcelona Lassa: 1
Real Madrid: 2 - Panathinaikos: 0
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