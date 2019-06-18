Tiago Lopes Yukatel Denizlispor'da

Yeşil-siyahlı ekip bugün gerçekleştirdiği imza töreni ile 30 yaşındaki Lopes’i renklerine bağladı. Kulüp binasından gerçekleştirilen Lopes'in imza törenine, Denizlispor Kulüp Başkan Yardımcısı Taner Atilla ve Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Asbaşkan Ali Fırat katıldı. Defans-sağ bek oynayan Lopes geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Kayserispor forması ile 30 karşılaşmaya çıkarken, gol şansı bulamadı.

İmza töreni sonrası konuşan Lopez, Denizlispor’un renklerini çok beğendiğini, takımda elinden geleni yapacağını ve yeşil-siyahlı forma ile şampiyonluk yaşamak istediğini vurguladı. Lopez takımda çok çalışacağını da sözlerine ekledi.

“Mücadeleyi seven ve başarılı bir oyuncu”

Fırat ise yaptığı konuşmada, Lopez’in Süper Lig’i tanıyan bir futbolcu olduğunu ifade ederek, "Mücadeleyi seven ve başarılı bir oyuncu... Uzun bir süredir görüşüyorduk ve nihayet bugün neticelendirdik. Takımımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İki yol boyunca takımımız için başarıdan başarıya koşacak. İnşallah çizdiğimiz hedeflere katkı sağlayacak” dedi.





