YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Tıbbi atıklar bluetoothlu tartılarla toplanıyor

Tıbbi atıklar bluetoothlu tartılarla toplanıyor

BURSA HABERLERİ  | 26.03.2020 10:00 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, covid-19’a (korona virüse) karşı aldığı tedbirleri tıbbi atıkların toplanmasında da uygulamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi, covid-19’a (korona virüse) karşı aldığı tedbirleri tıbbi atıkların toplanmasında da uygulamaya başladı. Virüse karşı koruyucu elbise ve kasklar giyen ekipler tarafından her gün 100’e yakın sağlık merkezinden ‘bluetoothlu tartılar kullanılarak’ alınan 10 tona yakın atık, yine çok hassas bir şekilde bertaraf ediliyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine, binlercesinin de olumsuz etkilenmesine neden olan korona virüse karşı alınan önlemler, Bursa’da her alanda kendisini hissettirmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin her bir bölgesinde, özellikle sosyal alanlar ve toplu taşıma araçlarında uyguladığı sert tedbirler, tıbbi atıkların toplanması işlemine de yansıdı. Bursa’da her gün 100’e yakın sağlık merkezinden alınan atıklar için ‘var olan önemlere ek olarak’ korona virüse korumalı giysi ve ekipmanlarla donatılmış özel ekipler oluşturuldu. Atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi sürecinde de hassasiyet maksimum seviyeye çıkartıldı.
Yapılan açıklamada, sağlık kurum ve kuruluşlarındaki atıkların ‘tam donanımlı personel tarafından’ soğutucu lisanslı tıbbi atık araçlarıyla kilitlenebilir konteynerlerde toplandığı, ardından Yenikent’te bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nde ‘yüksek basınç altında’ parçalanarak bertaraf edildiği kaydedildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Alkollü genç herkesi korkuttu

Alkollü genç herkesi korkuttu

Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Virüsle mücadele aralıksız devam ediyor

Virüsle mücadele aralıksız devam ediyor

Bursa Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
05:25
Sabah
06:50
Öğle
13:14
İkindi
16:44
Akşam
19:29
Yatsı
20:48

Bursa Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Ceylan Eczanesi
Yildirim
Çekirge Durak Eczanesi
Osmangazi
Demircan Eczanesi
Osmangazi
Işıl Eczanesi
Yildirim
İkincibahar Eczanesi
Nilufer
Şark Eczanesi
Osmangazi
Tokoğlu Siteler Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, borcu olan abonelerin suları kesilmeyecek

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, borcu olan abonelerin suları kesilmeyecek

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Küçük mucitlerden büyük buluş

Küçük mucitlerden büyük buluş

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Parmak bebek taburcu edildi

Parmak bebek taburcu edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.