Tıbbi ve aromatik bitkiler, Kınık ihtisas organize sanayi bölgesiyle değerlenecek

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İzmir'in Kınık ilçesinde hayata geçecek tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ile tıbbi ve aromatik bitkilerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek ekonomiye daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.

Hayvansal ve bitkisel üretim işletmelerinin ihtisas konusuna göre bir araya getirildiği tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri, üretimin her safhasının kontrol edildiği, hijyenin sağlandığı, verimin ve kalitenin en üst seviyeye çıkarıldığı, ucuz maliyetli üretimin teşvik edildiği, giriş ve çıkışların kontrol edilebildiği üretim alanları olarak biliniyor.

Geçen yıl tüzel kişilik kazanan İzmir'in Kınık ilçesindeki tarıma dayalı ihtisas sanayi bölgesi de Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler alanındaki ilk ihtisas organize sanayi bölgesi niteliği taşıyor.

Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) tıbbi aromatik bitkiler işlenecek, uçucu yağı, sabit yağlar, ekstre ve ekstrastlar, tıbbi çaylar, aromatik kozmetik ürünler gibi katma değeri yüksek ürünler elde edilecek.

Bölgede, iyi tarım uygulamaları, bitmiş ürün standardizasyonu, sertifikasyon, yetiştirilecek uygun bitki ve bölge seçimi gibi konularda çalışmalar yapacak AR-GE merkezi de olacak.

Parselasyon çalışmaları yapılan ve yatırımcı ilgisinin yüksek olduğu organize sanayi bölgesinin, firmaların faaliyete geçmesiyle 3 bin kişilik istihdam oluşturması bekleniyor.

- Atıl araziler değerlendirilecek

Kınık Belediye Başkanı ve Kınık TDİOSB Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Doğruer, AA muhabirine, tarımın değerinin salgın döneminde daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Organize sanayi bölgesinin 1 milyon 229 bin metrekarelik alana sahip olduğunu kaydeden Doğruer, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi tıbbi ve aromatik bitkinin ilk ihtisas organize sanayi bölgesi Kınık'ta olacak. Burada yaklaşık 3 bin kişi çalışacak." dedi.

Firmaların sözleşmeli tarım yöntemiyle çiftçileri tıbbi ve aromatik bitki ekimine yönlendireceğini dile getiren Doğruer, çiftçilerin bereketli topraklara geleneksel ürünlerini ekmeye devam edeceğini söyledi.

OSB'nin emlak vergisi, KDV, uygun kredi gibi avantajları olduğunu ifade eden Doğruer, "Atıl, ikinci, üçüncü sınıf marjinale yakın tarım arazileri tıbbi ve aromatik bitki ekimiyle değerlendirilecek. Muhtemelen bir yıl sonra faaliyete geçer. Altyapı işleri bittikten, firmalar yerini aldıktan sonra da bir yıl da onların kuruluş aşaması var. İki yıl sonra burada yaklaşık 40 firma olacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

- "Planlanan parsellerin tamamı doldu"

Kınık TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Enver Olgunsoy da Türkiye'yi tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve işlenmesi konusunda dünyanın en ileri ülkesi haline getirmeye çalışacaklarını söyledi.

Türkiye florasının tıbbi ve aromatik bitkilerini, bunların fide ve tohumlarını yetiştirecek üreticilere ideal altyapı hazırlamayı, yeşil bir sanayi kurulmasını temin etmeyi, konu ile ilgili AR-GE çalışmalarına destek olmayı amaçladıklarını ifade eden Olgunsoy, Kınık TDİOSB'nin yatırımcıların, girişimcilerin büyük teveccühünü gördüğünü, ön taleplerle planlanan parsellerin tamamının dolduğunu kaydetti.

Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkinin gen merkezi konumunda olduğuna dikkati çeken Olgunsoy, "Maalesef yıllardır bu bitkilerin çoğu doğadan toplanarak basit kurutma ile ihraç edilmekte, bilahare de yurt dışında içindeki etken maddeler çıkartılarak tekrar bize katbekat pahalı olarak satılmaktadır. Bizim amacımız ise bu sistemi değiştirmek ve bitkilerimizi işleyerek daha katma değerli hale getirmektir. Ayrıca bitki, fide ve tohumlarını rekabet edilebilir içerikli bir şekilde yetiştirmeyi amaçlayarak milli ekonomiye ve istihdama büyük katkı sağlaması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Olgunsoy Kınık TDİOSB'de ekolojik ayak izini minimize ederek, sıfır karbon ayak izi ve "Yeşil OSB" hedefleriyle üretim yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

- Türkiye tıbbi ve aromatik bitki üretimine elverişli

Coğrafi konumu, iklimi, tarımsal potansiyeli, geniş yüzölçümü gibi özelliklerinden dolayı tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine oldukça elverişli bir yapıya sahip Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yaygın olarak kimyon, anason, kekik, çemen, haşhaş, rezene, nane ve kişnişin tarımsal üretimi yapılıyor. Defne, ıhlamur, adaçayı, biberiye, kuşburnu gibi bitkiler ise doğadan toplanmakta olup, ağırlıklı olarak Ege, Marmara, Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden toplanarak işleniyor.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin genellikle kurutulmuş şekilde ticareti yapılsa da uçucu yağ ve taze olarak da ticareti gerçekleşiyor.

