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Ticket Restaurant Edenred ve Popeyes'tan çifte kampanya

18.01.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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Ticket Restaurant Edenred ve Popeyes'tan çifte kampanya

İSTANBUL (AA) - Edenred, Popeyes iş birliğiyle biri "gel-al" hizmeti, diğeri "Tıkla Gelsin" üzerinden verilen sipariş olmak üzere iki yeni kampanya başlattı.

Ticket Restaurant Edenred'in açıklamasına göre, Edenred Türkiye, yaptığı kampanyalarla kart kullanıcılarına cazip fırsatlar sunmaya yeni yılda da devam ediyor.

Şirket bu kapsamda, son olarak Popeyes ile biri "gel-al" hizmeti, diğeri "Tıkla Gelsin" üzerinden verilen sipariş olmak üzere iki yeni kampanya birden başlattı.

11 Şubat 2021'e kadar geçerli olacak kampanyalar ile Ticket Restaurant yemek kartı sahipleri, Popeyes'in en sevilen menülerine indirimli fiyatlarla ulaşabilecek.

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