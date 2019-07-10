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Tilbe Şenyürek, Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer oldu

BASKETBOL HABERLERİ  | 10.07.2019 09:46 | Son Güncelleme

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Tilbe Şenyürek ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Kadın Basketbol takımı, milli basketbolcu Tilbe Şenyürek ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tilbe Şenyürek, Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer oldu

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Tilbe Şenyürek'i transfer etti.

Sarı kırmızı kulübün resmi internet sitesinden transfer hakkında yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Tilbe Şenyürek ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 26 Nisan 1995, Adana doğumlu Tilbe Şenyürek , 1,88 m boyunda ve forvet/pivot pozisyonlarında görev yapıyor. Basketbola BOTAŞ Spor Kulübü bünyesinde başlayan Tilbe Şenyürek, 2010/11 sezonunda ilk kez A takım kadrosuna yükseldi. Fiziksel özelliklerinin yanında gelişime açık şut yeteneğiyle dikkatleri çeken oyuncu, BOTAŞ ile son sezonu olan 2016/17'de 25 lig maçına çıktı ve 10.7 sayı, 5.4 ribaund, 1 asist ortalamalarıyla mücadele ederken üç sayı çizgisinin gerisinden %31.2 ile oynadı. 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen oyuncu U16 seviyesinden A Milli Takım seviyesine kadar her yaş grubunda milli takım formasını terletti. 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası, 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 2016 Yaz Olimpiyatları, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 2018 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2019 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye formasını giydi. Kariyerinde Galatasaray ile yeni bir sayfa açan oyuncumuza hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz" denildi.

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Galatasaray Fenerbahçe türkiye kadınlar basketbol ligi Tilbe Şenyürek

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