TİM ve TSPB'den "Şirketlerin Finansmana Erişiminde Sermaye Piyasası Araçlarının Rolü" paneli

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğinde "Şirketlerin Finansmana Erişiminde Sermaye Piyasası Araçlarının Rolü" paneli düzenlenecek.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık 2021 tarihinde 13.00-15.00 saat aralığında yapılacak paneli TSPB internet sitesinden kayıt yaptıran herkes çevrim içi olarak izleyebilecek

Panel kapsamında şirketlerin finansmana erişiminde sermaye piyasalarının önemi anlatılacak ve sermaye piyasaları enstrümanları ile şirketlere kaynak yaratılması konusunda görüşler paylaşılacak.

TİM Başkanı İsmail Gülle ve TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim H. Öztop'un açılış konuşmalarını yapacağı panelde iki farklı oturum yapılacak.

Panelin ilk oturumunda Stratejist Özgür Hatipoğlu moderatör olarak yer alacak. Panelde; Ünlü & Co Kurumsal Finansman Direktörü Zeynep Koçak, "Şirket Satın Alma ve Birleşme", Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman ve Danışmanlık Müdürü Dr. Menevşe Özdemir Dilidüzgün, "Halka Açılma", Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Direktörü Bülent Aydoğar, "Kotasyon" konusunda görüşlerini sunacak. Panelin ikinci oturumunda ise Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Ekonomisti Erol Gürcan, "Uluslararası Piyasalardaki Son Durum" hakkında bilgi verecek.

İki oturumlu panelle; şirketlerin ve yatırım kuruluşlarının ortak, yönetici ve çalışanlarının yanı sıra yatırımcıların ve konuya ilgi duyan herkesin bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

