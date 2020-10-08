Tıp Fakültesi Oryantasyon Eğitimi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı Oryantosyon Eğitimi online olarak gerçekleşti.

Öğretim kadrosunun sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek fakülte amfisinde gerçekleştirdiği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nn ardından Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık’ın açılış konuşması ile başladı. Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nazlı Gülriz Çeri’nin tanışma konuşmalarının ardından birim tanıtım ve uzaktan eğitim bilgilendirme sunumları gerçekleştirdi. 1 dönem Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ayça Tuzcu’nun konuşmasının ardından Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Münevver Kaynak Türkmen ve Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin; tıp tarihi, hasta hakları, doktor hakları hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Program, öğrenci temsilcilerinin ve fakültedeki sosyal aktivitelerinin tanıtımı ve öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ardından yeni dönem için iyi dileklerin iletilmesi ile son buldu.

