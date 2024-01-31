YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Tırda şeker komasına giren sürücüyü itfaiyeciler kurtardı

Tırda şeker komasına giren sürücüyü itfaiyeciler kurtardı

İHA İHA
31.01.2024 08:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Merzifon ilçesinde park halindeki tırda şeker komasına giren sürücüyü aracın camını kıran itfaiyeciler kurtardı. Hastaneye ulaştırılan sürücü tedavi altına alındı.

Tırda şeker komasına giren sürücüyü itfaiyeciler kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Merzifon-Çorum karayolundaki bir akaryakıt istasyonunun bahçesinde bulunan 31 AKC 501 plakalı park halindeki tırın sürücüsü Ümit Ayer uzun süre araçtan çıkmadı. Sürücünün hareket etmediğini fark edip şüphelenen çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Bölgeye polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, tırın sağ camını kırarak kapıyı açmayı başardı. Araçtan sedyeye konularak çıkarılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Şeker komasına girdiği belirtilen Ümit Ayer’in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep’te dorsesi açılan tır üst geçide sıkıştıGaziantep’te dorsesi açılan tır üst geçide sıkıştı
Ağrı’ya 287 sağlık personeli alınacakAğrı’ya 287 sağlık personeli alınacak
Markette yangın paniğiMarkette yangın paniği
Anahtar Kelimeler:
Amasya

Amasya Namaz Vakitleri 31 Ocak Çarşamba

İmsak
06:14
Sabah
07:41
Öğle
12:55
İkindi
15:34
Akşam
17:59
Yatsı
19:20
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.