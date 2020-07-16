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Tırda yatağın altına gizlenmiş çuvaldan 62 kilogram esrar çıktı

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.07.2020 13:25 | Son Güncelleme

Tırda yatağın altına gizlenmiş çuvaldan 62 kilogram esrar çıktı

Tırda yatağın altına gizlenmiş çuvaldan 62 kilogram esrar çıktı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 62 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından plakasını tespit ettikleri tırı Anadolu Otoyolu'nun Körfez geçişinde durduran ekipler, tırı aramak için İl Emniyet Müdürlüğüne çekti.

Burada narkotik dedektör köpeği "Alfa" ile yapılan aramada, tırın kupa kısmındaki yatağın altında siyah poşete sarılı çuvalın içerisinde 314 paket halinde 62 kilogram esrar bulundu.

Operasyonda şüpheli Y.Y. gözaltına alındı.

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