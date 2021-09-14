YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tivibu, basketbola desteğini yeni sezonda da sürdürecek

Tivibu, basketbola desteğini yeni sezonda da sürdürecek

14.09.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: - "TBF ve dijital televizyon platformumuz Tivibu arasında gerçekleşen anlaşmayla sporseverler, basketbol heyecanını yayıncılıktaki son teknolojileri kullanıcılarla buluşturduğumuz platformumuzda yaşamaya devam edecek"

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "TBF ve dijital televizyon platformumuz Tivibu arasında gerçekleşen anlaşmayla, sporseverler basketbol heyecanını yayıncılıktaki son teknolojileri kullanıcılarla buluşturduğumuz platformumuzda yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile dijital televizyon platformu Tivibu'nun yaptığı anlaşmayla basketbol heyecanı yeni sezonda da Tivibu'da yaşanacak.

Bu sezon hem ING Basketbol Süper Ligi hem de Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları Tivibu'dan naklen yayınlanacak. Ayrıca, All-Star ve TBF'nin kupa organizasyonları sadece Tivibu'da ekranlarında olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, TBF ve Tivibu arasında gerçekleşen anlaşma sayesinde sporseverlerin, basketbol heyecanını yayıncılıktaki son teknolojileri kullanıcılarla buluşturdukları platformda yaşamaya devam edeceğini bildirdi.

Önal, "Zengin içeriği ve kullanıcı dostu teknolojileriyle farklı bir televizyon deneyimi yaşatan Tivibu ile sporun her branşını ekrana taşıyoruz. Sporseverler, Tivibu ve TivibuGo üzerinden spor karşılaşmalarının heyecanına her an her yerden erişebiliyor. Gerçekleşen anlaşmadan mutluluk duyuyor, tüm sporseverlere hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tüm karşılaşmalar canlı yayınlanacak"

Verilen bilgiye göre, 2018-2019 sezonundan beri Türkiye'deki basketbol yayınlarını izleyicilerine aktaran Tivibu, bu sezon da basketbolseverleri ekran başına çekecek.

ING Basketbol Süper Ligi 25 Eylül'de, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları ise 16 Ekim'de başlayacak. Anlaşma kapsamında Tivibu, Avrupa'nın en iyi ligleri arasında yer alan ING Basketbol Süper Ligi'ndeki tüm karşılaşmaları canlı olarak yayınlayacak. Ayrıca, ligde her hafta belirlenen maçlar, geçen yıl olduğu gibi TRT Spor ekranlarından eş zamanlı izleyicilerle buluşacak.

Tivibu'nun sunacağı maçları Müjdat Muratoğlu, Ali Kırçıl, Ali Yönetci, Güney Mergen ve Kerem Gürel anlatacak. Tivibu Spor basketbol sunucuları Şükran Albayrak ve Volkan Günak olurken, basketbol yorumcuları Tufan Ersöz ve Ersin Görkem, analizleriyle ekranlara konuk olacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Parmağına yüzük sıkıştı, soluğu itfaiyede aldıParmağına yüzük sıkıştı, soluğu itfaiyede aldı
Mersin'e kadar ulaştı! Önlenemiyor Mersin'e kadar ulaştı! Önlenemiyor
Ampute Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyorAmpute Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Eylül Salı

İmsak
05:10
Sabah
06:36
Öğle
13:05
İkindi
16:36
Akşam
19:23
Yatsı
20:44

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.